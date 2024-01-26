ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вашингтон рассекретил переговоры Ельцина с Клинтоном о расширении НАТО

10:11
  • пятница
  • 26 января 2024

Ельцин предлагал США создать "картель"

Экс-президент России Борис Ельцин предлагал американскому коллеге Биллу Клинтону создать "картель". Вашингтон рассекретил стенограмму переговоров лидеров о расширении НАТО, состоявшихся в 1994 году.

Ельцин еще в 1992 году назвал Украину главным дестабилизирующим фактором
"Крупная политическая фигура": Песков об отношении в Кремле к Ельцину

Ельцин заявил Клинтону, что при условии расширения НАТО Россию следует первой принять в альянс. По его мнению, "картель", включающий США, Россию и европейские страны, должен был способствовать укреплению международной безопасности.

Согласно опубликованному документу, лидеры беседовали за ужином в Ново-Огарево 14 января 1994 года. Клинтон очень сдержанно воспринял инициативу коллеги. Тем не менее, президент США оценил идею присоединения России к НАТО и заявил: если Вашингтон и Москва сохранят намеченный дружественный курс, то Европе можно будет гарантировать столетие мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Борис Ельцин и Билл Клинтон
Борис Ельцин и Билл Клинтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.