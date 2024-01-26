Вашингтон рассекретил переговоры Ельцина с Клинтоном о расширении НАТО

Ельцин предлагал США создать "картель"

Экс-президент России Борис Ельцин предлагал американскому коллеге Биллу Клинтону создать "картель". Вашингтон рассекретил стенограмму переговоров лидеров о расширении НАТО, состоявшихся в 1994 году.

Ельцин заявил Клинтону, что при условии расширения НАТО Россию следует первой принять в альянс. По его мнению, "картель", включающий США, Россию и европейские страны, должен был способствовать укреплению международной безопасности.

Согласно опубликованному документу, лидеры беседовали за ужином в Ново-Огарево 14 января 1994 года. Клинтон очень сдержанно воспринял инициативу коллеги. Тем не менее, президент США оценил идею присоединения России к НАТО и заявил: если Вашингтон и Москва сохранят намеченный дружественный курс, то Европе можно будет гарантировать столетие мира.

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