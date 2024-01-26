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Песков перечислил методы достижения целей Москвы на Украине

10:45
  • пятница
  • 26 января 2024

Россия предпочла бы дипломатический путь

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для переговоров по Украине и готова решать свои задачи дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос агентства Bloomberg, Песков подчеркнул, что Россия твердо намерена добиться своих целей. Методы дипломатии предпочтительнее, отметил представитель Кремля. Однако, если это не будет возможным, Москва будет решать свои задачи военными методами, продолжая специальную операцию.

Агентство утверждает со ссылкой на анонимные источники, что российские власти по неофициальным каналам сообщили руководству США о готовности к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.

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