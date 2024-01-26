Американскому журналисту Гершковичу продлили арест

До 30 марта

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

Он пробудет в СИЗО до 30 марта 2024 года, сообщает ТАСС. Заседание прошло в закрытом режиме, материалы дела засекречены.

О задержании корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича стало известно 29 марта 2023 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже – по данным следствия, журналист пытался получить секретные сведения.

Американские власти заявили, что не верят в обвинения в отношении журналиста, а также заверяют в приверженности возвращению Гершковича и других граждан США, задержанных или осужденных в России, на родину.

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