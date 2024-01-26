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Завершается строительство южного вестибюля станции Лианозово МЦД-1

11:16
  • пятница
  • 26 января 2024

Южный вестибюль соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу

Южный вестибюль станции Лианозово откроется в ближайшее время. С его открытием завершится формирование московского городского вокзала, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"В городе по поручению Сергея Собянина ведется большая работа по интеграции железнодорожных направлений и Московских центральных диаметров в единую транспортную систему столицы. Для этого реконструируются действующие и строятся новые остановочные пункты, на их основе формируются городские вокзалы, и таких проектов десятки. Например, на финишной прямой строительство южного вестибюля железнодорожной станции Лианозово", – отметил Бочкарёв.

Южный вестибюль соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу, а также свяжет два района – Дмитровский и Лианозово. В свою очередь глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что новый вестибюль расположен на месте старой железнодорожной станции.

"В нем уже выполнены отделочные работы и завершается пусконаладка инженерного оборудования. Общая готовность объекта – 98%. Закончить все работы планируют в январе-феврале этого года. Вестибюль будет удобен жителям, которые привыкли к прежнему расположению платформ, и тем, кто пересаживается на МЦД-1 с наземного городского транспорта", – добавил Загрутдинов.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о развитии инфраструктуры городского вокзала "Лианозово". Там появятся отстойно-разворотная площадка для наземного городского пассажирского транспорта и здания для обслуживающего персонала. Также будут обустроены 13 зарядных устройств для электробусов.

 

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