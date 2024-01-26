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Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Петровско-Разумовская

10:49
  • пятница
  • 26 января 2024

Открытие вокзала улучшит транспортная доступность сразу нескольких районов

Сергей Собянин рассказал о строительстве московского городского вокзала "Петровско-Разумовская". По его словам, он объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. Уже завершена реконструкция путепроводов через ж/д пути, строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1. Открытие вокзала улучшит транспортная доступность сразу нескольких районов города. В будущем на вокзале смогут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении формирования городского вокзала "Зеленоград-Крюково" МЦД-3. В перспективе вокзал войдет в состав и первой высокоскоростной магистрали "Санкт-Петербург - Великий Новгород - Тверь - Москва".

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Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
Строительство городского вокзала Петровско-Разумовская
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