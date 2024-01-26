ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО

11:27
  • пятница
  • 26 января 2024

Они должны быть исполнены к 1 апреля

Президент России Владимир Путин установил максимальный срок выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции (СВО).

Деньги должны быть перечислены в течение трех месяцев. Соответствующее поручение дано по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО.

Помимо этого, Путин поручил признавать бойцов СВО ветеранами вне зависимости от контракта. статус будет присваиваться военнослужащим на основании документов о ранении или награждении.

Оба поручения необходимо выполнить до 1 апреля, говорится в сообщении Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.