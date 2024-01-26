Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО

Они должны быть исполнены к 1 апреля

Президент России Владимир Путин установил максимальный срок выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции (СВО).

Деньги должны быть перечислены в течение трех месяцев. Соответствующее поручение дано по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО.

Помимо этого, Путин поручил признавать бойцов СВО ветеранами вне зависимости от контракта. статус будет присваиваться военнослужащим на основании документов о ранении или награждении.

Оба поручения необходимо выполнить до 1 апреля, говорится в сообщении Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"