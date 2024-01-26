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Путин поручил создать исследовательские комплексы для работы с малыми спутниками

11:34
  • пятница
  • 26 января 2024

В списке поручений – и расширение подводных исследований

Сеть наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами, появится в России. Они будут созданы на базе школ и высших учебных заведений. Такой пункт содержится в списке поручений президента России, которые Владимир Путин дал по итогам по итогам встречи с молодыми учеными.

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В документе, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что создание центров следует включить в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов и технологий. Он предусматривает создание и запуск в космическое пространство учащимися и молодыми учеными малых космических аппаратов. Ответственные за исполнение поручения – правительство России совместно с Минпросвещения, Минобрнауки и госкорпорацией "Роскосмос".

Также в перечне поручений – пункт о расширении подводных научных исследований. Требуется сформировать нормативно-правовую базу для их проведения. Также поручено разработать меры по подготовке кадров для выполнения водолазных работ по сбору и изучению материала подводной среды Мирового океана.

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