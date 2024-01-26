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Актеру Шагину по ошибке прислали статуэтку Фемиды. Он испугался и вызвал полицию

11:41
  • пятница
  • 26 января 2024

Актер подумал, что посылка может быть заминирована

Актеру Антону Шагину прислали статуэтку богини Фемиды, которую он не заказывал. Звезда фильма "Стиляги" испугался, что она заминирована, и вызвал полицию. 

Несколько дней назад Шагин заказал баян в качестве реквизита к новому фильму. При получении посылки актер обратил внимание, что посылка слишком легкая, но все же принял ее. Открыв коробку, Шагин обнаружил там статуэтку богини правосудия. Актер испугался, что фигура может быть заминирована, так как он активно поддерживает спецоперацию.

Перепуганный Шагин вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские осмотрели статуэтку, но следов взрывчатки не обнаружили.

Как пишет Telegram-канала Baza, позднее выяснилось, что Фемиду также заказывали в качестве реквизита, но посылки перепутали.

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