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Автосалон около станции МЦК "Зорге" расширят почти на треть

11:57
  • пятница
  • 26 января 2024

До 25,5 тысячи квадратных метров

Автосалон около станции МЦК "Зорге" расширят почти на треть: два корпуса реконструируют, а также возведут здание для обслуживания автомобилей.

Об этом в пятницу, 26 января, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Площадь нового корпуса составит 7,5 тысячи квадратных метров.

Автосалон расположен на улице Зорге, владение 17. Все три корпуса будут соединены между собой, их общая площадь достигнет 25,5 тысячи квадратных метров.

Градостроительная документация уже утверждена, для реализации проекта внесены изменения в Правила землепользования и застройки.

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