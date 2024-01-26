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Эксперты приступили к расшифровке черных ящиков Ил-76

12:07
  • пятница
  • 26 января 2024

Самый большой интерес представляют последние три минуты полета

Состояние черных ящиков сбитого транспортного самолета Ил-76 оказалось пригодно для расшифровки.

Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии, передает ТАСС. В настоящий момент в столичной военной лаборатории Минобороны с них копируется вся информация.

По словам собеседника РИА Новости, самый большой интерес представляют последние три минуты полета.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. Погибли все находившиеся в самолете: шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их военнослужащих ВС России.

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