Гросси заявил о реальной угрозе большой аварии на ЗАЭС

В регионе продолжаются активные военные действия

Потенциальная угроза крупной ядерной аварии на запорожской АЭС по-прежнему очень реальна. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

Гросси признал, что АЭС не подвергалась обстрелам в течение длительного времени. Однако в регионе продолжаются активные военные действия, иногда бои идут в непосредственной близости от станции. По словам главы МАГАТЭ, сотрудники агентства сообщают о ракетах, пролетающих недалеко от АЭС – это ставит под угрозу ее физическую целостность.

Гросси ранее предлагал Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать нападений на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение станции. Также предлагалось обеспечить защиту всех систем, отвечающих за безопасную работу станции и не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы, передает ТАСС.

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