В Москве проходят праздничные показы классики советского кино

Фильмы отреставрированы

К 100-летию одной из крупнейших киностудий Европы и мира – "Мосфильм" - в Москве проходят праздничные показы лучших картин. Ленты отреставрированы и готовы к просмотру на большом экране.

Так, зрители могут прикоснуться к шедеврам советского и российского кино, увидят фильмы Сергея Эйзенштейна: "Броненосец Потёмкин", "Александр Невский", "Иван Грозный".

Погрузиться в исторический контекст знаменитых лент помогут беседы с киноведами и участниками съёмок. Также посетители смогут оценить работу выдающихся костюмеров и декораторов той эпохи благодаря ценным экспонатам, предоставленным к показам мосфильмовским "Домом костюма и реквизита".

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