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Высота сугробов в Москве достигла 55 сантиметров

14:54
  • пятница
  • 26 января 2024

Это суточный рекорд

Высота сугробов в Москве обновила суточный рекорд. Так, в Тушине снежный покров превысил полуметровую отметку. И достиг 55 сантиметров. На ВДНХ чуть меньше - 46. В то время, как норма для 26 января - порядка 30 сантиметров.

Так же, как и сегодня, снежно в городе было два года назад. Впрочем, этот рекорд может быть побит. До конца дня в столице выпадет ещё порядка трех сантиметров снега.

Между тем на следующей неделе в город придёт оттепель. Впервые за 30 лет на стыке января и февраля вместо сильного мороза будет достаточно тепло.

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