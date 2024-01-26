3D-моделирование: в Морозовской больнице применили новый подход в лечении

Врачи сделали точную 3D копию ребер и органов пациента

3Д-моделирование помогло московским хирургам выполнить уникальную операцию. В Морозовскую больницу поступил 15-летний подросток с редчайшей патологией грудной клетки - синдромом Курарино-Сильвермана. Прежде, чем приступить к хирургическому вмешательству, врачи отработали процесс на идентичной 3D-копии органов и костей юного пациента.

За 15-летнем пациентом Арсениием Зениным у врачей Морозовской больницы присмотр особенный. Еще недавно мальчик пережил первую в мире операцию с использованием 3D-моделирования деформированной грудной клетки. Синдром Куррарино-Сильвермана, с которым поступил пациент, в практике врачей встречается крайне редко, и не каждый специалист готов взяться за лечение патологии.

Синдром Куррарино-Сильвермана - это одна из самых редких форм врождённой деформации грудной клетки. При тяжелых случаях болезнь с возрастом может прогрессировать и дать осложнение на работу легких и сердца. Несмотря на современные методы лечения, вопрос хирургического вмешательства для таких пациентов остается в числе самых сложных в ортопедии. Арсению требовалась только косметическая операция, но и она оказалась сложной.

"Есть операции в детской хирургии и их достаточно много, которые делаются крайне редко. Вот и опыт данной патологии, опыт хирургического лечения довольно небольшой, то есть, скажем, известные хирурги могут похвастаться несколькими операциями при данной патологии. Прогнозировать результаты операции, прогнозировать без, так скажем, дополнительной визуализации, а здесь в данном случае 3D, практически было невозможно", - пояснил Олег Топилин, заведующий отделением торакальной хирургии.

Чтобы оценить необходимый объем вмешательства, врачи сделали точную 3D копию ребер и органов пациента. Таким образом перед операцией хирурги смогли буквально отрепетировать свои будущие действия. Подобный подход был применен впервые и оказался очень удачным. Но на этом чудеса медицины не закончились.

Благодаря очкам дополненной реальности врач может в реальном времени рассмотреть патологию пациента под любым углом. Еще одним преимуществом этих очков является и то, что врач может использовать их также во время самой операции.

Благодаря новому подходу в лечении на удаление патологии хирургам понадобилось всего 4,5 часа работы - это в 2 раза меньше, чем могло понадобится изначально. Уже на пятые сутки мальчик занимался лечебной физкультурой. Согласно прогнозу врачей, полное восстановление пациента наступит в течение следующих трех месяцев.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"