На МЦД тестируют оплату проезда по биометрии

Специальное оборудование установили на турникетах нескольких станций

На Московских центральных диаметрах начинается тестирование оплаты проезда по биометрии. Удобная функция уже работает в метро, МЦК, речном транспорте и "Аэроэкспрессе". И вот очередь дошла до МЦД.

Пока специальное оборудование установили на турникетах станций "Нахабино", "Зеленоград-Крюково", "Лихоборы" и "Площадь трех вокзалов". На первом этапе в тестировании примут участие сотрудники транспортного комплекса Москвы, а потом опробовать систему пригласят и пассажиров.

"Так мы сможем тщательно проверить и запустить надёжный российский сервис оплаты проезда на самом высоком уровне. Развитие биометрии позволяет пассажирам удобнее и быстро пересаживаться между разными видами транспорта и при этом не использовать карту "Тройка", банковскую карту или проездной билет", - пояснила Юлия Темникова, советник заммэра города Москвы Максима Ликсутова по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

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