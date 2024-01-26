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На МЦД тестируют оплату проезда по биометрии

15:05
  • пятница
  • 26 января 2024

Специальное оборудование установили на турникетах нескольких станций

На Московских центральных диаметрах начинается тестирование оплаты проезда по биометрии. Удобная функция уже работает в метро, МЦК, речном транспорте и "Аэроэкспрессе". И вот очередь дошла до МЦД.
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Пока специальное оборудование установили на турникетах станций "Нахабино", "Зеленоград-Крюково", "Лихоборы" и "Площадь трех вокзалов". На первом этапе в тестировании примут участие сотрудники транспортного комплекса Москвы, а потом опробовать систему пригласят и пассажиров.

"Так мы сможем тщательно проверить и запустить надёжный российский сервис оплаты проезда на самом высоком уровне. Развитие биометрии позволяет пассажирам удобнее и быстро пересаживаться между разными видами транспорта и при этом не использовать карту "Тройка", банковскую карту или проездной билет", - пояснила Юлия Темникова, советник заммэра города Москвы Максима Ликсутова по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

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Турникет с системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay
Турникет с системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay
Турникет с системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay
Турникет с системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay
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