В Москве обсудили строительство православных храмов

В столице прошла конференция "Православные храмы как отражение русской культуры в прошлом и будущем"

О том, как реализуется программа строительства церквей в Москве, говорили на конференции "Православные храмы как отражение русской культуры в прошлом и будущем". Она прошла в рамках рождественских образовательных чтений.

За последние 14 лет в столице возвели более 250 церквей. При этом каждый год вводят в эксплуатацию не менее 10 храмов. Сейчас строительство ведется по 44 адресам. Место выбирают так, чтобы религиозное сооружение было в шаговой доступности от жилых домов. При этом на конференции отметили, что современный храм - это не только место для богослужений.

"Храм сейчас - это не просто здание, где можно молиться, это центр социальной жизни, люди туда идут за тем, чтобы пообщаться, чему-то научиться, что-то хорошее делать, особенно наши общины заботятся о многодетных, семьях в которых есть какие-то проблемы", - отметил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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