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В Москве ветеринары спасли кота Котлету

15:15
  • пятница
  • 26 января 2024

Несъедобные предметы закупорили ему кишечник

Московские ветеринары спасли кота Котлету, который полакомился содержимым мусорного ведра.

Домашний питомец втайне, но явно с удовольствием проглотил сначала оболочку от сосисок, а потом закусил все уплотнителем от холодильника. Однако вскоре владельцы заметили, что у питомца пропал аппетит и они срочно обратились в ветеринарную клинику.

Медики успешно прооперировали Котлету и извлекли все несъедобные предметы, которые закупорили ему кишечник. Кота отправили на восстановление с курсом капельниц. Сейчас он уже дома - бодр и снова любопытен. А владельцам только и остается, что строго отслеживать рацион своего усатого гурмана.

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