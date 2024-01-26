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Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

13:24
  • пятница
  • 26 января 2024

Решение о переходе на единую медформу было принято в 2020 году

Более 140 тысяч комплектов форменной одежды получат в 2024 году московские медработники. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что решение о переходе на единую медформу было принято в 2020 году.

"До этого городские поликлиники и больницы закупали ее самостоятельно и одежда отличалась по цвету и фасону. При создании моделей учли пожелания медиков и требования техники безопасности, использовали только качественные материалы", – сообщил Собянин.

 

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