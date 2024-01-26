Компания "Арт-Финанс" приобрела завод Hyundai в Петербурге

Сделка закрыта

Компания "Арт-Финанс", владеющая бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

"Арт-Финанс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей ООО "Хендэ мотор мануфактуринг рус", - цитирует заявление компании ТАСС.

Помимо основной площадки "Арт-Финанс" приобрела второй автозавод компании - бывший завод GM, передает РИА Новости.

Hyundai приостановил работу в России в марте 2022 года, тогда же прекратилось производство на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. На заводе собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

В декабре 2023 года появилась информация о продаже Hyundai Motor завода в Петербурге примерно за 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа предприятия.

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