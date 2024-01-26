В Кремле отметили откровенную враждебность Берлина по отношению к Москве

ФРГ встала на путь решительной конфронтации с Россией

Кремль намерен глубоко проанализировать так называемый план сдерживания, разработанный минобороны Германии. В то же время, откровенная враждебность Берлина по отношению к Москве - не новость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что особой новизны в немецком плане нет. Тем не менее, учитывая известный настрой Берлина, в Москве с этим документом внимательно ознакомятся. Песков подчеркнул: не секрет, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией.

Ранее немецкие СМИ сообщили со ссылкой на минобороны ФРГ, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны с упором на "сдерживание" России. Также глава ведомства призвал жителей страны готовиться к войне, передает "Интерфакс".

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