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Шойгу рассказал об увеличении производства оружия и боеприпасов

13:20
  • пятница
  • 26 января 2024

Техника и средства поражения поступают в зону СВО своевременно

Эффективная работа Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в разы нарастила выпуск оружия и боеприпасов.

Об этом в пятницу, 26 января, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, подводя итоги поставок вооружений в Вооруженные силы России в 2023 году.

Предприятиям ОПК удалось в кратчайшие сроки нарастить производство востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения.

"И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - подчеркнул министр (цитата по РИА Новости).

Это удалось сделать за счет расширения и модернизации производственных мощностей, повышения уровня производительности труда.

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