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Песков ответил на вопрос о судьбе тел погибших пленных

13:41
  • пятница
  • 26 января 2024

Итоги заседания СБ ООН не устроили Кремль

В настоящий момент пока нет информации пока информации, что будет с телами пленных из сбитого самолета Ил-76.
Запад не спешит осуждать теракт Киева с Ил-76

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли переданы останки погибших украинской стороне.

"Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков также отметил, что не услышал от Запада осуждения теракта киевского режима, в Кремле не удовлетворены итогами заседания Совета безопасности (СБ) ООН.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. Погибли все находившиеся в самолете: шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождавших их военнослужащих ВС России. Черные ящики переданы в Москву, они в удовлетворительном состоянии и подлежат расшифровке.

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