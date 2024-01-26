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В Кремле оценили отказ Украины от транзита российского газа

13:36
  • пятница
  • 26 января 2024

Вопрос – как топливо будет попадать в Европу

Логистические цепочки поставок в европейские страны изменятся в случае отказа Украины продлевать контракт на транзит через ее территорию российского газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли решение Киева на выполнение обязательств Москвы по поставкам газа в Европу.

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Представитель Кремля подчеркнул, что в таком случае возникает вопрос – как российский газ попадет европейским потребителям. Песков отметил, что есть маршруты, связанные с Турцией. Также в настоящее время очень востребованы поставки сжиженного газа. Есть и альтернативные маршруты – однако они, по данным Пескова, зарезервированы, передает РИА Новости.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде заявил, что Киев и Братислава достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в Европу. Однако в украинском правительстве опровергли эту информацию.

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