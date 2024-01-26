"Готовиться к войне - хорошая идея": Европа испугалась мифической "российской угрозы"

По мнению натовских генералов, конфликт может начаться в течение трех-пяти лет

В Европе на неделе стартовали крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО на границе с Россией "Стойкий защитник". Свыше 90 тысяч военнослужащих из 31-й страны НАТО. Десятки самолетов и кораблей, более тысячи единиц наземной боевой техники. И это только официальные данные, которые раскрывает командование альянса. Реальные же цифры, по данным военных экспертов, существенно больше.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Это подкрепление осуществится во время смоделированного сценария возникающего конфликта против почти равного противника. Учения станут наглядной демонстрацией наших единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах", - сказал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Маневрам предшествовала массированная информационная подготовка в исполнении целого ряда стран Европы. Активистом, как и во всем в последнее время, пытается выступать Польша. Во вторник в Минобороны страны заявили, что подняли в воздух боевые самолеты "из-за активности российской авиации". При этом как на безопасность в Европе повлияет активность самолетов НАТО, в Варшаве комментировать не стали. А ведь в рамках начавшихся учений запланированы от 500 до 700 вылетов вблизи границ России.

"Украинский кризис открыл западным правительствам глаза на то, в каком положении находятся их армии, ОПК. Это положение близко к состоянию полураспада. Действительно, континентальная Европа на сегодняшний момент не просто неготова к войне, тем более к долгосрочной войне окопного типа, похожей на Первую мировую. Европа в принципе утратила обороноспособность", - отметил Павел Фельдман, политолог, доцент Академии труда и социальных отношений.

Ход российской спецоперации на Украине - явно не в пользу киевского режима. И чем хуже обстоят дела для ВСУ, тем громче в Европе говорят о том, что на достигнутом Россия не остановится. Фактов, как водится, не приводят. Но призывают срочно наращивать мощности оборонной промышленности. И вот в Европе уже призывают к новой гонке вооружений.

"Хотя расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом 2014 года, этот рост происходит недостаточно быстро. ЕС должен удвоить свои усилия в тех областях, где добился успеха. Этот процесс должен сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности. Война на Украине показала, что она даже отдаленно не готова к тому, с чем мы столкнулись, поскольку рассчитана на мирное время", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

При этом правящие западные элиты прекрасно чувствуют настроения в обществе. Польских и французских фермеров, эстонских учителей и немецких железнодорожников сегодня куда больше интересуют собственные проблемы. А значит, необходимо срочно напомнить о мифической российской угрозе.

"Нам нужно готовиться к войне с Россией. Альянсу необходимо иметь возможность опереться на имеющуюся промышленную базу для скорейшего производства оружия и боеприпасов. В каждом доме должна быть вода, радио и фонарик на батарейках, чтобы вы могли пережить первые 36 часов. Готовиться к войне - хорошая идея", - сказал Роб Бауэр, адмирал королевских военно-морских сил Нидерландов, председатель военного комитета НАТО.

И речь уже идет не об отдаленной перспективе. Война, как убеждают общество натовские генералы и политики, возможна уже в ближайшие три-пять лет. А прямые инструкции на этот случай, очевидно, должны если не посеять панику среди населения Европы, то мобилизовать его как в моральном, так и в физическом плане. Тот же Роб Бауэр уже призывает создать систему, позволяющую мобилизовать много людей на случай войны.

Ему вторит начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс: "Война на Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а армии граждан в них побеждают".

Чешский коллега Сандерса также убежден, что в случае военного конфликта в Европе мобилизации не избежать, ведь усилий небольших профессиональных армий будет недостаточно, тогда как Россия готова быстро поставить под ружье более 80 миллионов человек. Оставим эти цифры на совести чешского генерала. А вот кого сегодня набирают в армию на Западе - общеизвестно. Так, в американской армии уже две трети солдат страдают лишним весом, а то и ожирением.

Особенно усердствует европейская пропаганда в отношении восточного фланга НАТО, который альянс сам же усиленно и создавал в последние 30 лет. И вот в Эстонии начинают постройку 600 бункеров, а в Польше готовятся к частичной мобилизации. Правда, соцопросы показали - если таковая начнется, большинство мужчин попросту намерены бежать из страны. На этот случай власти уже приготовили закон об обязательной явке на сборный пункт в течение шести часов и об уголовной ответственности за уклонение.

В противном случае, не унимается западная пропаганда, русские, захватив Украину, сразу же двинут на страны Прибалтики, а потом и на Берлин, а может быть, и вовсе на Париж. Неудивительно, что уже и власти Швеции, еще не став членом альянса, призывают своих граждан готовиться к войне.

"Приучение общественного мнения идет так: сначала шок, потом - чуть успокоение, потом снова шок. То есть прозвучали громкие слова, что надо перевооружаться, переводить промышленность на военные рельсы, набирать новых солдат - война вот-вот, на носу", - указал политолог Юрий Светов.

Великобритания хоть и вышла из ЕС, но остается активным членом НАТО. В этом году Лондон намерен потратить на оборону 50 миллиардов фунтов стерлингов, а в будущем планирует довести уровень расходов на эти цели до 2,5 процента ВВП. Прямо исполнение мечты Дональда Трампа. Ведь именно этого он требовал от европейский стран НАТО в бытность президентом. А сейчас, играя на предвыборном противостоянии с Байденом, сильно пугает Европу своей позицией.

"Европа начинает потихонечку просыпаться и понимать, что до бесконечности в вопросах национальной безопасности полагаться на американцев нельзя. Чтобы встряхнуть собственное общество, привыкшее к высоким социальным стандартам, они начинают педалировать тему некоей внешней угрозы. Причем эта угроза должна быть понятна даже самому непосвященному обывателю", - объясняет Фельдман.

Обвиняя Россию в том, что она угрожает Европе и всему миру, западные политики то ли намеренно, то ли по недоумию забывают, что наша страна - ядерная держава. И ответ в случае реальной опасности будет самым жестким. Не оттого ли при всем нагнетании ситуации из Брюсселя и Вашингтона нет-нет, да и звучат другие заявления. Как, например, от генсека НАТО Йенса Столтенберга: "Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает".

Но демонизация России - увы, не история сегодняшнего дня. У этой традиции многовековые корни.

"В начале 1814 года, 210 лет назад, генеральный директор печати и книжной торговли Франции получил от издателя просьбу - разрешить издать ноты таких вещей, как русские мелодии и песни казаков. И вот этот генеральный директор ответил, что "наша музыка для этих варваров должна быть только музыкой пушек и ружей", и запретил издание этих мелодий", - продолжает Светов.

А уже 31 марта 1814 года русские войска триумфально вошли в Париж. И на его улицах уже вживую звучали казачьи песни. Ответную силу российского оружия Наполеон испытал на себе. А в современной истории - фашистская Германия в 1945-м. Но в дальнейшем за все 75 лет существования НАТО наша страна ни разу не нападала ни на одну из стран альянса. Так кто сегодня хочет новой войны?

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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