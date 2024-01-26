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Техас против Байдена: что сегодня происходит на южной границе США

22:50
  • пятница
  • 26 января 2024

Белый дом выдвинул техасским властям ультиматум

Неожиданно, но гражданская война в Америке началась не с восстания народа, а по приказу губернатора штата Техас. Грег Эбботт официально заявил - Джо Байден не соблюдает законы США, поэтому все его указы можно игнорировать. И ввел режим "самозащиты", который фактически отменяет действующие федеральные законы на территории штата. А для пущей убедительности приказал национальной гвардии Техаса взять участок границы США под свой контроль.

"Авторы конституции знали, что настанут времена, когда федеральное правительство не будет выполнять свою работу и штаты будут иметь право на самооборону. Техас полагается на полномочия, закрепленные в конституции, чтобы обеспечить безопасность нашей границы", - заявил Эбботт.

В первую очередь губернатор Техаса собирается защищать границу своего штата и Америки от нелегальных мигрантов, которые начали буквально захватывать США после того, как добрый Байден назло жестокому Трампу отменил его законы, останавливающие нелегалов, и запретил финансирование возведения стены на границе с Мексикой. Строительство которой, между прочим, началось еще в 90-х годах и продолжалось при всех президентах, включая демократа Барака Обаму.

Но Байден решил отличиться, и вот благодаря его усилиям и в Мексике, и в Техасе начался гуманитарный кризис. Так что обороняться губернатор Техаса намерен еще и непосредственно от Байдена и от его законов, которые только портят жизнь рядовых американцев.

"Трамп оставил администрации Байдена самую безопасную границу за всю мою жизнь, и за несколько месяцев мы перешли к историческим рекордам нелегальной миграции - таких цифр мы никогда раньше не видели", - указал Том Хоман, бывший и.о. директора миграционной полиции США.

Цифры нелегальной миграции в США действительно поражают воображение. Так, только в декабре границу пресекли 225 тысяч человек - это официальный месяц-рекордсмен за последние двадцать лет. А еще именно в прошлом году статистика рождаемости в США начала проигрывать росту числа нелегалов.

"Мы столкнулись с абсолютным кризисом на нашей южной границе - с самой масштабной нелегальной миграцией в истории нашей страны. При президенте Байдене больше 9 миллионов человек нелегально въехали в США", - подчеркнул Тед Круз, сенатор-республиканец от штата Техас.

Беглые преступники без удостоверений личности, наркоторговцы, торговцы детьми - все они практически беспрепятственно попадают в Америку. Надо лишь либо перелезть через недостроенную стену, либо в брод перебраться по мелководью реки Рио-Гранде возле города Игл-Пасс. Место это уже давно не секретное, а благодаря федеральным пограничным службам оно стало еще и самым комфортным для нелегального прохода в США. Федералы еще несколько дней назад в прямом смысле слова протягивали мигрантам руку помощи, чтобы нелегалам было удобней выбираться на берег. Устав наблюдать за этим беспределом, губернатор Техаса распорядился вдоль берега соорудить барьеры из колючей проволоки, а национальной армии занять оборонительные позиции.

15 января Верховный суд постановил, что власти штата должны беспрепятственно пропускать федеральных пограничников к реке, а проволочные заграждение снести. Но губернатор Техаса до сих пор требования суда игнорирует и более того - строительство забора продолжает.

"Мы собираемся сделать невозможным нелегальный въезд в Техас. И это включает в себя нахождение национальной гвардии на границе, строительств еще одной стены, подобной той, что возвел Трамп, а также продолжение строительства стены из колючей проволоки", - сказал Эбботт.

По мнению американского журнала Newsweek ситуация сводится не только к вопросу "кто кого переиграет", проблема намного глубже. Своим указом о вводе режима самозащиты губернатор Техаса автоматически поднял самый острый вопрос - о создание независимого Техаса. Местные радикалы уже много раз пытались проводить референдумы и собирать голоса, чтобы запустить "тексит", который превратил бы штат в Республику Техас.

"Решение Верховного суда разрешить федеральным чиновникам убрать части заграждения из колючей проволоки, которое Техас воздвиг вдоль границы с Мексикой, вызвало новые призывы к штату Одинокой звезды провозгласить независимость от Соединенных Штатов. Если напряженность перерастет в кризис, существует множество фракций, включая техасских националистов, готовых изменить политическую географию Северной Америки", - сказано в материале.

Но если техасские националисты еще хоть как-то предсказуемы и к ним уже все привыкли, то неожиданная коллективная поддержка Техаса губернаторами аж 25 штатов, а это половина Америки, должна заставить нервничать всю администрацию Байдена. Что интересно, некоторые губернаторы даже не побоялись высказать слова поддержки в социальных сетях - то есть очевидно, что от своей позиции отказываться не планируют. А Трамп и вовсе призвал власти штатов отправлять в Техас свои национальные войска для предотвращения миграционного кризиса.

"Можем предполагать, что все это закончится гражданской войной, но мы еще не там. Посмотрим, что будет в ноябре во время выборов. Скорее всего, будет фальсификация выборов. Скорее всего, Демократическая партия останется в Белом доме только благодаря фальсификации. И вот вопрос - что будут делать республиканские штаты? Они будут объявлять о своей автономии и независимости? Что они будут делать?", - задается вопросами журналист Джон Вароли.

Непонятно, что будет делать и сам Байден. Но не в ноябре, а прямо сейчас. Ведь это настоящий мировой позор - расписаться в беспомощности перед решениями всего лишь губернатора. Пусть и воинственно настроенного штата.

По закону в мирное время федеральное правительство имеет право национальную гвардию любого штата перевести под свой контроль, но проблема в том, что уже сейчас национальная гвардия Техаса отказывается подчиняться федералам и соглашается выполнять исключительно приказы своего губернатора. Так что, похоже, прогнозы аналитиков о неминуемом развале Америки уже начинают сбываться. Пожалуй, более фееричного завершения президентского срока Байдена придумать невозможно. 

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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