О городе и его героях: к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда

27 января - особая дата

Пискаревское кладбище. Одно из самых скорбных мест Санкт-Петербурга. 26 гектаров могил, большинство из которых - братские. Нет точной цифры похороненных здесь в те страшные годы. "Так их много, под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням: никто не забыт и ничто не забыто". Это стихи ленинградской поэтессы Ольги Берггольц о Пискаревском мемориальном кладбище.

Это сейчас оно траурно-торжественное, строгое, с гранитным ступенями, мощеной аллей к монументу Матери-Родине. Так было не всегда. Возведение мемориала на месте братских могил началось лишь спустя годы после окончания войны и было завершено в 1960-м - к 15-й годовщине Великой Победы. К моменту окончания Ленинградской блокады, самой страшной трагедии в истории человечества, это была огромная зияющая рана.

Вот так хоронили тогда здесь ленинградцев: завернутых опускали в огромные рвы. Наполнялся один - и рядом выкапывали следующий. Теперь над этими захоронениями - длинные холмы. Никаких дат - только таблички с годом. 1942-й, 1943-й.

Галина Гурьевна каждую памятную дату приходит к другому мемориалу. Он ближе к дому, а возраст все-таки под девяносто. Здесь нет величественных монументов, только старая чугунная вагонетка. Но это тоже памятник. Его страшную историю жители города передают из поколения в поколение. До войны здесь работал кирпичный завод. В блокаду его вынужденно переоборудовали в крематорий - надо было хоронить погибших, чтобы не допустить эпидемий. И вот на таких вагонетках трупы сгружали в заводские печи. Штабелями. Каждый день. Пепел потом ссыпали в ближайший пруд. Учета кремированным не велось - известно только, что печи эти всю блокаду работали в три смены.

Галина всегда несет сюда цветы в память о своей бабушке. Той было едва за 50, она умерла от голода. Недоедала, внучку спасла. Могилы нет, и на память осталась лишь маленькая фотокарточка. Четырехлетнюю Галю родители привезли к бабушке в Ленинград летом 1941-го. Папа военный, служил на Дальнем Востоке, готовился к передислокации на Балтику. Когда 8 сентября вокруг города сомкнулось вражеское кольцо, связь с большой землей прервалась.

А потом начались методичные немецкие бомбардировки. Ленинград обстреливали с воздуха утром и вечером - когда люди шли на работу и возвращались домой. За четыре года осады на мирных жителей было сброшено почти 110 тысяч авиабомб. Самые коварные - так называемые "зажигалки". Весом более килограмма, с горючей смесью, они легко пробивали жестяные крыши жилых домов и вызывали сильнейшие пожары.

Ленинградскую зиму 1941-1942 годов с ее морозам за минус 40 синоптики называют самой холодной за весь 20 век. В городе не было электричества. Единственную ГЭС на реке Волхов отключили, оборудование разобрали - на случай, если враг прорвется. Троллейбусы и трамваи замерли прямо на маршрутах. Погасли уличные фонари. Перестали работать котельные.

Перебои с продуктами в городе начались еще осенью, когда после одной из бомбежек сгорели Бадаевские склады. Все транспортные пути для доставки нового продовольствия были перекрыты немецко-фашистскими войсками. Зимой в город пришел жесточайший голод. Рецепты блокадного Ленинграда сейчас кажутся несъедобными. А тогда это было спасение. Заливное из столярного клея. Запеканка из картофельной шелухи. Бульон из кожаных ремней. Котлеты из лебеды.

Ленинградские ученые придумывали самые невероятные пищевые составы, чтобы истощенные люди могли поддержать свои силы. 125-граммовый кусочек хлеба из минимальной дневной нормы по карточкам - это 57 процентов обойной муки, остальное - подсолнечный жмых, солод и немного овса.

Так умерла Галинина бабушка - было трудно идти, потом вставать, а потом просто не проснулась утром. Девочку сдали в приемник, а затем эвакуировали по "Дороге жизни". С родителями встретилась спустя год. Ее блокадная история закончилась хорошо. Благодаря бабушке.

Официальное число погибших в городе с 1941 по 1944 год - 630 тысяч человек. Такая цифра была озвучена впоследствии на Нюрнбергском процессе. 20 октября 2022 года суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом и военным преступлением против человечности. На заседании рассматривались секретные документы, доказывающие, что жертв на самом деле было почти вдвое больше. Из почти трехмиллионного населения в начале войны непобежденный Ленинград съежился до нескольких сотен тысяч человек.

"В пять раз уменьшился. 554 тысячи. Это уровень 1865 года. Это было преднамеренное, это было продуманное уничтожение народа нашего города, независимо от тех национальностей, которые были", - сказал Исай Кузинец, житель блокадного Ленинграда.

27 января 1944 года в результате многодневной стратегической наступательной операции Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов вражеское кольцо вокруг Ленинграда было полностью уничтожено. Документально доказано: осада города велась оккупационными войсками Германии и их союзниками - вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельными добровольцами из числа граждан Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехословакии.

Город держался долгих 872 дня. И не позволил врагу ступить на свою землю.

"Что такое была блокада Ленинграда? Георгий Константинович Жуков говорил, чтобы если бы Ленинград сдался, нам бы пришлось создать целый Северный фронт для защиты Москвы. И при этом израсходовать все стратегические ресурсы, которые должны были защищать Москву и в наступление перейти. А вот Ленинград когда держался до последнего в такой жесткой ситуации, он не дал перебросить полумиллионную группировку немецких и 300-тысячную финских войск под Москву", - объяснил Вреж Арутюнян, действительный член Академии Военных наук, профессор, сопредседатель Центра исследования военной истории СПбГУ.

27 января с тех пор - особая дата для города. И не только в 80-летнюю годовщину. Каждый музей и театр, каждый творческий коллектив и школа Санкт-Петербурга готовят свою мемориальную программу к этому дню. Никто не забыт и ничто не забыто. И память эта будет передаваться всегда, пока стоит на Неве этот мужественный, несломленный город. Даже в самые тяжелые времена не забывший свою мирную миссию - миссию культурной столицы.

В субботу в Русском музее откроется уникальная выставка: более чем 200 произведений живописи, графики и скульптуры, которые были созданы в Ленинграде в годы войны. Многие из работ будут показаны впервые.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"