Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Юпитер достиг точки благополучия

Овны

Самый важный день недели, не упустите свой шанс! Многие представители знака сегодня получат приятный бонус в виде денежных средств, нового предложения о работе или выгодного договора.

Тельцы

Ваш Юпитер достиг точки благополучия, и вы можете рассчитывать на великолепные результаты. Делайте важные звонки и дела, которые имеют особую значимость.

Близнецы

Если вас волнует тема наследства, то сегодня звезды однозначно на вашей стороне. Вы также можете неожиданно получить деньги и купить то, о чем мечтали.

Раки

Хорошая новость найдет вас в кругу друзей, социальных сетях, в группе единомышленников. Может прийти предложение стать соучредителем фирмы или бизнес-партнером.

Львы

Юпитер с Венерой предлагают вам головокружительные перспективы в карьере. Не стесняйтесь проявлять свои способности и заявлять о том, что готовы расти выше.

Девы

Удачный день для путешествий, поездок, обращений в суд или к нотариусу. Если у вас есть дела, в которых вы рассчитываете на удачу, рискните - Юпитер поможет!

Весы

Все дела, связанные с домом, семьей, недвижимостью, будут решены положительно. Не упускайте возможность, данную звездами, и займитесь решением этих задач.

Скорпионы

Отправляйтесь на поиски любви, если для вас это актуально. А если ваша личная жизнь уже устроена, то сегодня можете наладить диалог с партнером, душевно поговорить.

Стрельцы

Работодатели высоко оценят вашу работу, если, конечно, вы ее делали на совесть. В этом случае вас ждет премия, рост зарплаты, отдельный кабинет или карьерный рост.

Козероги

Скорее загадывайте желание: Венера в вашем знаке делает аспект большой удачи к Юпитеру. Это настоящий шанс Золушки - решайтесь немедленно!

Водолеи

Не упускайте возможность создать гармонию в своем доме. А если вы надумали продавать или покупать недвижимость, лучшего момента не подобрать!

Рыбы

Чтобы выхватить из рук судьбы дорогой подарок, надо выйти из зоны комфорта! Провести прямой эфир, выступить на мероприятии, взять слово на важной встрече.

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