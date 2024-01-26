Участники "Московского долголетия" смогут создать свой мультфильм

Профессиональные художники проведут занятия

Вернуться в детство! Создать свой мультфильм теперь могут участники проекта "Московское долголетие". Профессиональные художники-аниматоры рассказывают и показывают, как идея превращается в сценарий, а затем и в любимую сказку. Где проходят занятия и каким приёмам учат?

Волнующее путешествие во вселенную анимационных чудес, где возраст - всего лишь цифра, а полет фантазии не знает границ. Самостоятельно придумать захватывающий сюжет и анимировать сказочных персонажей теперь могут участники программы "Московское долголетие" благодаря курсу мультипликации от "Союзмультфильма". На занятиях уделяют внимание не только творческой составляющей, но и обязательно разбирают теорию мультипликации.

На курсе можно встретить и опытных мультипликаторов, которые решили продолжить любимое дело уже после выхода на пенсию. Александр Гладышев большую часть своей жизни посвятил бескамерной анимации, при которой изображение не снимается на плёнку, а наносится непосредственно на неё. Из-за трудоемкости метод не получил широкого распространения, но очень полюбился ценителям.

"Мы года два рисовали прямо на столах, кисточкой. И получалось что-то вроде цветомузыкальной штуки. А после этого, когда мы поняли, что это такое, полюбили, мы с женой решили взять это в руки свои и по вечерам рисовать дома на кинопленке", - рассказал Александр Гладышев.

Визит в музей мультипликации - неотъемлемая часть обучения, где пенсионерам показывают, как создавали их любимые мультфильмы. Здесь можно проследить историю анимации и вдохновиться уникальными экспонатами для воплощения идей великих мастеров в собственных работах.

"В рамках проекта "Долголетие" мы за 14 занятий познаем базовые принципы анимации, а также придумываем свою историю с нуля и проходим все этапы: от идеи до раскадровки, затем записи звука, работаем как художники-постановщики над образами наших персонажей, будущего мира, вселенной", - отметила Елена Макаренко, художник-мультипликатор.

Участники курса сами лепят из пластилина и вырезают из бумаги героев и декорации, а после кадр за кадром воплощают идею. И спустя всего 7 недель занятий создают собственный мультфильм длительностью до двух минут.

Изначально на занятия отводится по часу в день, но процесс настолько затягивает, что некоторые остаются рисовать и по три часа. Самые амбициозные участники даже берут работу на дом, чтобы точно успеть реализовать все свои творческие замыслы.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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