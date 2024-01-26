Излишне упитанный пес Бублик не может похудеть из-за жителей Югры

Местных просят не закармливать животное

Жители поселка Каркатеевы (Югра) откормили бездомную собаку, которая из-за своего лишнего веса стала звездой социальных сетей.

Ранее в Сети появилось видео, где упитанная собака сидит у входа в магазин. Пользователи назвали животное Бубликом. Депутат сельского поселения Каркатеевы Светлана Верезумская рассказала подробности жизни пса.

На самом деле собаку зовут Балабака. После аборта и последующей стерилизации у нее пошел гормональный сбой, животное начало набирать вес. В настоящий момент Балабака уже пять лет живет в подъезде дома депутата. Верезумская варит ей диетические каши, однако местные жители не прислушиваются к ее просьбам и бездумно закармливают собаку.

Сейчас Балабака весит 45,5 килограмма, похудеть ей необходимо минимум на шесть килограммов. Собака относительно здорова, сейчас ей ищут хозяев.

"Наши жители кормят ее на убой <…> Она стоит возле магазина, и все выходят и ей что-то дают. Ее надо на диету сейчас сажать в данной ситуации", - сообщил глава администрации сельского поселения Альберт Архипов.

Тем временем другой толстый пес - нижегородский Кругетс - сбросил уже более 36 килограммов. Сейчас собака весит 64,4 килограмма, ей предстоит сбросить еще как минимум 15 килограммов, чтобы врачи смогли провести необходимые обследования – у пса больные лапы, ему требуется рентген суставов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"