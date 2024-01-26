ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Излишне упитанный пес Бублик не может похудеть из-за жителей Югры

14:14
  • пятница
  • 26 января 2024

Местных просят не закармливать животное

Жители поселка Каркатеевы (Югра) откормили бездомную собаку, которая из-за своего лишнего веса стала звездой социальных сетей.
Нижегородский пес Кругетс сбросил 36 килограммов за два месяца

Ранее в Сети появилось видео, где упитанная собака сидит у входа в магазин. Пользователи назвали животное Бубликом. Депутат сельского поселения Каркатеевы Светлана Верезумская рассказала подробности жизни пса.

На самом деле собаку зовут Балабака. После аборта и последующей стерилизации у нее пошел гормональный сбой, животное начало набирать вес. В настоящий момент Балабака уже пять лет живет в подъезде дома депутата. Верезумская варит ей диетические каши, однако местные жители не прислушиваются к ее просьбам и бездумно закармливают собаку.

Сейчас Балабака весит 45,5 килограмма, похудеть ей необходимо минимум на шесть килограммов. Собака относительно здорова, сейчас ей ищут хозяев.

"Наши жители кормят ее на убой <…> Она стоит возле магазина, и все выходят и ей что-то дают. Ее надо на диету сейчас сажать в данной ситуации", - сообщил глава администрации сельского поселения Альберт Архипов.

Тем временем другой толстый пес - нижегородский Кругетс - сбросил уже более 36 килограммов. Сейчас собака весит 64,4 килограмма, ей предстоит сбросить еще как минимум 15 килограммов, чтобы врачи смогли провести необходимые обследования – у пса больные лапы, ему требуется рентген суставов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пес Бублик
Пес Бублик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.