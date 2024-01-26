Лукашенко предостерег руководство Белоруссии от ошибок Горбачева

Идет смена поколений

Александр Лукашенко призвал руководство Белоруссии к аккуратности во время переходного периода. Белорусский лидер предостерег политиков от ошибок эпохи первого президента СССР Михаила Горбачева.

На встрече с учеными президент Белоруссии отметил, что в стране идет смена поколений – и этот процесс не зависит от желания властей. Лукашенко подчеркнул, что период очень опасный, его надо пройти аккуратно, не повторяя ошибок горбачевского периода. Он напомнил, что в те годы "страну развалили и в яму попали" - сейчас этого допускать нельзя.

По плану Лукашенко, в роли ограничителя в переходный период должно выступить Всебелорусское народное собрание, передает агентство БелТА. Белорусский лидер ранее предупреждал об опасностях из-за рубежа: по его данным, в прибалтийских странах и Польше для противодействия Белоруссии готовятся боевые отряды.

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