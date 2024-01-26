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В Минобороны назвали основные задачи ведомства на 2024 год

14:54
  • пятница
  • 26 января 2024

Важно ритмичное выполнение графиков поставки вооружений и техники

Основные задачи Минобороны России на 2024 год назвал замглавы военного ведомства Алексей Криворучко. Одна из них - завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН комплекса "Сармат".

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По словам Криворучко, в числе важных задач военно-технического обеспечения ВС России на текущий год - передача в Воздушно-космическим силам ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500. Важно также безусловное и ритмичное выполнение графиков поставки особо востребованных образцов вооружения и военной техники, подчеркнул замминистра, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

Что касается Военно-морского флота России, то он примет в свой состав атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Также планируется передача подводных лодок и надводных кораблей. Среди основных задач текущего года, по данным замминистра, и наращивание объемов производства и поставок ракет и боеприпасов, включая гиперзвуковые ракетные комплексы, передает РИА Новости.

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