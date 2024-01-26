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WSJ узнала о тайной операции по вывозу православных икон с Украины во Францию

15:01
  • пятница
  • 26 января 2024

Все проходило в условиях строжайшей секретности

Во Францию с Украины было тайно вывезено более десятка древних православных икон.

Экспонаты вывезли в условиях "строжайшей секретности" через Польшу из музея имени Варвары Ханенко в мае 2023 года, пишет The Wall Street Journal.

"Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся", - рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

В настоящий момент пять икон представлены на выставке в Лувре "У истоков священного образа", которая проходит до 29 января. Еще 11 хранятся в музейном хранилище под Парижем.

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