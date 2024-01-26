ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В УПЧ ООН решили разобраться, что случилось с Ил-76

15:20
  • пятница
  • 26 января 2024

Россия не приглашала всемирную организацию присоединиться к расследованию

Управление верховного комиссара ООН по правам человека стремится понять, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Об этом заявила в пятницу, 26 января, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.
Запад не спешит осуждать теракт Киева с Ил-76

По словам Шамдасани, управление "ищет информацию, стремясь понять и точно обосновать, что случилось", однако пока ничего нового оно сказать не может.

При этом спикер УВКПЧ заявила, что не знает, просило ли управление российскую сторону о предоставлении доступа к месту крушения Ил-76, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что Москва не приглашала ни ОБСЕ, ни ООН к расследованию по сбитому Украиной Ил-76. Он подчеркнул, что не допускает даже мысли о привлечении к расследованию "тех, кто отравлен этим украинско-западным ядом".

Обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что Украина "заматывает" тему уничтожения Ил-76 в ожидании, пока она уйдет с первых полос.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание ООН
Заседание ООН
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.