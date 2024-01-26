Россия не приглашала всемирную организацию присоединиться к расследованию

Управление верховного комиссара ООН по правам человека стремится понять, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Об этом заявила в пятницу, 26 января, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

По словам Шамдасани, управление "ищет информацию, стремясь понять и точно обосновать, что случилось", однако пока ничего нового оно сказать не может.

При этом спикер УВКПЧ заявила, что не знает, просило ли управление российскую сторону о предоставлении доступа к месту крушения Ил-76, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что Москва не приглашала ни ОБСЕ, ни ООН к расследованию по сбитому Украиной Ил-76. Он подчеркнул, что не допускает даже мысли о привлечении к расследованию "тех, кто отравлен этим украинско-западным ядом".

Обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что Украина "заматывает" тему уничтожения Ил-76 в ожидании, пока она уйдет с первых полос.

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