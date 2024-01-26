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В Минобороны рассказали о состоянии сил ядерного сдерживания

15:39
  • пятница
  • 26 января 2024

Доклад заслушал глава ведомства Сергей Шойгу

Российские силы ядерного сдерживания обеспечены инфраструктурой в полном объеме. Об этом в пятницу, 26 января, доложил главе Министерства обороны Сергею Шойгу его заместитель Тимур Иванов.
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Иванов уточнил, что была обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае.

Кроме того, завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк. Это обеспечивает возможность приема, хранения, обслуживания и предстартовой подготовки ракет-носителей "Ангара" всех типов, сообщает РИА Новости.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, говоря о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, что с "людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", следует поддерживать нормальные отношения.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус подчеркивал, что Соединенным Штатам в своих планах и угрозах следует учитывать, что Крым является частью ядерной державы, "у которой в доктрине все прописано".

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