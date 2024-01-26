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Неожиданный визит Путина в Калининград напугал Европу

15:38
  • пятница
  • 26 января 2024

Опасения по поводу войны с НАТО усилились

Неожиданный визит Владимира Путина в Калининград вызвал панику странах ЕС, граничащих с российским анклавом. Президент России, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы на своем самолете "Летающий Кремль", пишет Telegraph.

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Опасения по поводу возможной войны России с НАТО после этого визита усилились, утверждает издание. Поездка российского лидера состоялась в то время, когда ЕС рассматривает анклав как очаг будущего конфликта. Когда Путин приблизился к Балтийскому морю, у восточного побережья шведского острова Готланд были приведены в боевую готовность.

Путин прилетел в Калининград днем 25 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эта поездка не несет никакого послания Западу – это обычная работа президента.

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