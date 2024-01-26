Крушение Ил-76: Москва будет настаивать на проведении международного расследования

Преступники должны быть наказаны

На кадрах, снятых следователями с воздуха, особенно хорошо виден масштаб и весь ужас трагедии. Огромная черная проплешина в заснеженном поле - место падения российского Ил-76. В радиусе нескольких километров разбросаны обломки фюзеляжа и фрагменты человеческих тел. Характерные татуировки на останках - такие же ранее неоднократно были замечены на боевиках украинских нацбатальонов - не оставляют сомнений. На борту действительно находились военнопленные.

"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Это уже не первая подобная операция, однако на сей раз киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам решил ее сорвать, причем самым варварским способом", - заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Данных скоро станет еще больше. Сегодня в Москву были доставлены бортовые самописцы. И специалисты военной лаборатории уже начали их расшифровывать. Сообщается, что оба черных ящика - параметрический и речевой - пригодны для этого. Со дня на день экспертиза установит, в частности, какой тип ракет использовали ВСУ.

"Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - добавил Полянский.

Москва твердит об этом не первый год. Все заверения в том, что оружие, которым Запад накачивает киевский режим, используется ВСУ лишь для самообороны, - наглая и лицемерная ложь.

"Вы вообще понимаете, в чьи руки вы направляете тяжелое вооружение, снаряды, кстати говоря, с обедненным ураном? Вы вообще понимаете, кому вы даете миллиарды? Вы понимаете, что вы их уже мало контролируете, а то, что происходит у них там внутри, вы не контролируете вообще! Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского и решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа, подобных терактов не осуществлялись бы", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Врать патроны Украины продолжают и сейчас. Госдеп и Пентагон от своей причастности к теракту открестились еще накануне. Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН высказался еще циничнее. Мол, что бы ни случилось в небе под Белгородом - в любом случае во всем виновата Россия. Причина такой глухой обороны Запада понятна. Война до последнего украинца для них - по выражению Джо Байдена - "разумная инвестиция". А непосредственно этот теракт - попытка дискредитировать саму идею о мирном урегулировании. Ведь даже обмены пленными теперь под вопросом.

Киевскую власть это, похоже, тоже вполне устраивает. Представительница Украины Кристина Гайовишин, которую пригласили на заседание Совбеза, ясно дала понять: руководству страны попросту плевать на свой народ. Для режима люди - просто мясо.

"Россия несет полную ответственность за произошедшее. По данным нашей разведки, всего пять тел было доставлено в морг Белгорода. И никакие человеческие останки нельзя разглядеть на кадрах с места падения самолета", - сообщила она.

В том, что украинская власть, по всей видимости, ослепла - еще полбеды. Куда страшнее - окончательная потеря совести и человеческого обличия.

"Этими чудовищными действиями режим Зеленского в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность. То, что он готов приносить в жертву западным геополитическим интересам своих собственных граждан в любом количестве, уже ни для кого на Украине не секрет", - заключил Полянский.

В Кремле заявили, что не удовлетворены итогами заседания. Потому как со стороны Запада не прозвучало ни слова осуждения в адрес виновных. Даже ООН - и та якобы не может проверить подлинность российских сообщений. Впрочем, Москва продолжит настаивать на проведении полноценного международного расследования. И сделает все, чтобы наказать преступников.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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