Кандидаты в президенты представляют избирателям свои программы в регионах

Выборы продлятся три дня - с 15 по 17 марта

Новый этап предвыборной работы в российском Центризбиркоме. Там начали проверять подписи, поданные за кандидатов в президенты. Пока их предоставил только предвыборный штаб Владимира Путина.

Специалисты ЦИК проверят более 300 тысяч подписных листов. Чтобы справиться с таким объемом, они задействуют высокие технологии. В президентской кампании участвуют 11 человек - 8 от политический партий и 3 самовыдвиженца. Один из них - действующий президент. Кандидаты в регионах представляют избирателям свои программы.

Единый кандидат от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков посетил завод промышленных роботов в Новосибирске. Также Даванков провел встречу со студентами и преподавателями колледжа электроники и вычислительной техники. На ней кандидат в президенты обсудил вопросы реформы местного самоуправления. Не остались без внимания и вопросы, связанные с образованием и устройством на работу после получения специальности.

"Мне было интересно, останутся ли они в Новосибирске или планируют уехать. Порядка 65 процентов планируют остаться здесь, в регионе - это очень важно, чтобы молодые студенты, специалисты могли найти работу в своем городе, в своем регионе. Примерно процентов 40 либо проходят практику, либо работают. Для IT-специалистов это крайне важно - как можно раньше начинать свою трудовую деятельность", - отметил Даванков.

Зарегистрированный кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов принял участие в общероссийском открытом партийном собрании. Он рассказал о своих поездках в регионы в рамках избирательной кампании. И добавил, что намерен посетить еще не один субъект федерации, а также обязательно будет принимать участие в теледебатах, которые стартуют в феврале.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий в Хабаровске провел встречу с сотрудниками Дальневосточного завода энергетического машиностроения. Речь шла о развитии образования и здравоохранения. По мнению Слуцкого, необходимо вернуть такое понятие, как распределение для выпускников медицинских колледжей и вузов, чтобы восполнить нехватку врачей в провинции. Среди других тем - снятие возрастных ограничений для жителей Дальнего Востока при оформлении льготной ипотеки, субсидирование стоимости железнодорожных билетов для местных жителей и повышение зарплат.

"Сегодня главным фактором, который будет влиять на развитие региона, является заработанная плата. Необходимо изыскивать особые условия для дальневосточников, чтобы люди не уезжали, а оставались в регионе. Зарплата на первом месте", - указал Слуцкий.

Выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

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