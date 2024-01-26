Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа

С октября 2023 года в регионе продолжаются бои

Израиль обязан предпринять все возможные меры для того, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа. Такое решение в пятницу, 26 января, вынес Международный суд ООН по запросу ЮАР.

Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью подчеркнула, что военная операция Израиля в секторе Газе уже привела к многочисленным жертвам, нанесла большой ущерб жилым домам и инфраструктуре.

Донохью подтвердила, что ряд обвинений ЮАР как истца в отношении Израиля подпадает под Конвенцию о геноциде. Она также напомнила о полномочиях суда ООН предписывать по данному делу временные меры, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Дипломат напомнил, что Совбез "не смог дать адекватный ответ на этот, по истине, судьбоносный вызов" из-за "позиции Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях".

Израильская армия тем временем не прекращает боевые действия против палестинцев. 16 января Минобороны Израиля объявило, что Тель-Авив завершает наземную операцию в северной части сектора Газа, но цель остается прежней — полное уничтожение ХАМАС.

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