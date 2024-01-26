Минобороны ФРГ отвергло угрозу нападения России на страну НАТО

Подобные обвинения ранее звучали в адрес Москвы

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу, 26 января, что не видит угрозы нападения России на государство НАТО или его партнеров.

Политик прокомментировал публикации средств массовой информации о том, что Россия способна атаковать восточный фланг Североатлантического альянса. Писториус подчеркнул, что сейчас не усматривает таких рисков, поскольку Россия занята своей спецоперацией на Украине.

Вместе с тем глава германского Минобороны напомнил, что в пресловутых публикациях речь шла о возможном варианте развития событий через несколько лет, пишет Bild.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать", а подобные обвинения со стороны ЕС и НАТО — чушь.

На этом фоне спикер Кремля Дмитрий Медведев подчеркивал, что визит президента России Владимира Путина в Калининград – это обычная рабочая поездка, никаких сигналов странам НАТО глава государства посылать не собирается.

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