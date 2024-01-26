ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны ФРГ отвергло угрозу нападения России на страну НАТО

16:17
  • пятница
  • 26 января 2024

Подобные обвинения ранее звучали в адрес Москвы

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу, 26 января, что не видит угрозы нападения России на государство НАТО или его партнеров.
Европейцев пугают войной между НАТО и Россией

Политик прокомментировал публикации средств массовой информации о том, что Россия способна атаковать восточный фланг Североатлантического альянса. Писториус подчеркнул, что сейчас не усматривает таких рисков, поскольку Россия занята своей спецоперацией на Украине.

Вместе с тем глава германского Минобороны напомнил, что в пресловутых публикациях речь шла о возможном варианте развития событий через несколько лет, пишет Bild.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать", а подобные обвинения со стороны ЕС и НАТО — чушь.

На этом фоне спикер Кремля Дмитрий Медведев подчеркивал, что визит президента России Владимира Путина в Калининград – это обычная рабочая поездка, никаких сигналов странам НАТО глава государства посылать не собирается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг НАТО
Флаг НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.