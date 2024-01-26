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Дания выделяет 9 миллионов долларов Украине на борьбу с коррупцией

16:00
  • пятница
  • 26 января 2024

Это третий этап финансирования

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе о решении королевства финансировать третий этап борьбы с коррупцией. Датский министр, прибывший с визитом на Украину, заявил о выделении Киеву 60 миллионов крон (около 8,75 миллиона долларов).

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Заявление Расмуссена опубликовано на сайте датского МИД. Дипломат утверждает, что Киев добился значительного прогресса в борьбе с коррупцией - и даже сейчас ему удается продолжить позитивное развитие.

Все же, считает министр, есть еще области, которые можно улучшить. Для мечты Украины о ЕС крайне важно, чтобы ей помогли достичь своих целей. Киев уже получал финансы от Копенгагена: минобороны Дании ранее выделило 13,26 миллиона долларов на кибербезопасность ВСУ.

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