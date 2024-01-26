С экс-губернатора Белозерцева и соответчиков взыскали 8,1 млрд рублей

Политика осудили за многомиллионную взятку

Октябрьский районный суд Пензы взыскал солидарно с экс-главы региона Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля и соответчиков 8,158 миллиарда рублей.

В пятницу, 26 января, суд постановил частично удовлетворить иск заместителя генпрокурора России к фигурантам дела о многомиллионных взятках, сообщает ТАСС.

Этому предшествовал вердикт Измайловского суда Москвы, который приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии и штрафу за получение взяток от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, а также за незаконное хранение оружия. Наряду с этим осужденному запретили занимать должности в органах государственной власти в течение десяти лет.

Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор, а что касается взыскания по иску Генпрокуратуры — ответчики не согласились с предъявленными требованиями.

Белозерцев признал факт получения денег от Шпигеля, однако он уверял, будто средства были предоставлены ему на избирательную кампанию. Суд не поверил в заявление подсудимого.

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