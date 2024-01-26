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Собянин: Москва получит более 800 новых электробусов до конца года

17:11
  • пятница
  • 26 января 2024

Этот экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду

Москва до конца года получит еще более 800 новых электробусов. Об этом в Telegram написал мэр Сергей Собянин.

Сегодня по столичным улицам курсируют почти полторы тысячи электроавтобусов. Этот экологичный транспорт снижает негативное влияние на окружающую среду. Машины российского производства и завод-изготовитель обязался обсуживать их в течении 15-ти лет по контрактам жизненного цикла.

Глава города добавил, что Москва первой в стране начала строить современные электробусные парки. Сейчас их уже три.

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