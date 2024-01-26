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Шойгу объяснил необходимость нарастить возможности ОПК по выпуску оружия

16:58
  • пятница
  • 26 января 2024

Это связано с увеличением численности ВС России

В России необходимо нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения армии с учетом увеличения ее численности до 1,32 миллиона человек. Такое поручение в пятницу, 26 января, дал российский министр обороны Сергей Шойгу.

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Министр отметил результаты 2023 года, но подчеркнул, что важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса.

Шойгу пояснил, что это обеспечит возможность сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом необходимости выйти на новые показатели — "предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", сообщает РИА Новости.

В материалах российского Министерства обороны об итогах 2023 года говорилось, что Вооруженные силы России получили более 1,5 тысячи танков и 22 тысячи беспилотных летательных аппаратов в прошедшем году. Кроме того, было поставлено свыше 1,4 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что в России производство танков за 2023 год увеличилось в семь раз, а бронетехники — в 4,5 раза. Выпуск боеприпасов и некоторых отдельных видов военной продукции подскочил сразу в 60 раз.

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