Медведев в третий раз в карьере вышел в финал Australian Open

В решающем матче россиянин встретится с Янником Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинале россиянин победил немца Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

В финале Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл серба Новака Джоковича.

Для Медведева это будет уже третий финал Australian Open. В предыдущих двух российский спортсмен проигрывал Джоковичу (2021 год) и испанцу Рафаэлю Надалю (2022).

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