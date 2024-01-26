Батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в России

Следователи установили, где украинские военные разместили зенитно-ракетное вооружение, поразившее российский самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом в пятницу, 26 января, рассказали в Следственном комитете России.

Выяснилось, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе следственных мероприятий в рамках дела о теракте, который привел к крушению Ил-76 ВКС России, исследуется место падения самолета и останки погибших.

На отдельных частях тел погибших украинцев обнаружены татуировки, подобные тем, что фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России).

К материалам дела приобщены найденные документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих и сопроводительные бумаги российской Федеральной службы исполнения наказаний.

Тем временем Управление верховного комиссара ООН по правам человека объявило, что стремится понять, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Спикер управления Равина Шамдасани отметила, что пока ничего нового по существу сказать не может.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что до сих не услышал от Запада осуждения теракта киевского режима. В Москве не удовлетворены итогами заседания Совета безопасности (СБ) ООН, которое прошло после крушения Ил-76.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"