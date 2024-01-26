ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На телах пленных ВСУ с Ил-76 нашли татуировки, как у боевиков запрещенного "Азова"

17:21
  • пятница
  • 26 января 2024

Батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен в России

Следователи установили, где украинские военные разместили зенитно-ракетное вооружение, поразившее российский самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом в пятницу, 26 января, рассказали в Следственном комитете России.

Запад не спешит осуждать теракт Киева с Ил-76
Политолог Ищенко: Киев "заматывает" тему с крушением Ил-76

Выяснилось, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе следственных мероприятий в рамках дела о теракте, который привел к крушению Ил-76 ВКС России, исследуется место падения самолета и останки погибших.

На отдельных частях тел погибших украинцев обнаружены татуировки, подобные тем, что фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России).

К материалам дела приобщены найденные документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих и сопроводительные бумаги российской Федеральной службы исполнения наказаний.

Тем временем Управление верховного комиссара ООН по правам человека объявило, что стремится понять, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Спикер управления Равина Шамдасани отметила, что пока ничего нового по существу сказать не может.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что до сих не услышал от Запада осуждения теракта киевского режима. В Москве не удовлетворены итогами заседания Совета безопасности (СБ) ООН, которое прошло после крушения Ил-76.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.