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Путин объяснил, зачем России мощный ледокольный флот

17:40
  • пятница
  • 26 января 2024

Он дает стране огромное конкурентное преимущество

Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире. Об этом в пятницу, 27 января, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства принял участие в церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград". Он подчеркнул, что сейчас у России имеется уникальный и самый большой ледокольный флот в мире, сообщает РИА Новости.

И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией.

Тем временем российское правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути. Главные цели плана развития до 20235 года – обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов и товаров для жителей Крайнего Севера, а также создать условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне России.

Помощник президента России Игорь Левитин в 2022 году отмечал, что в нашей стране гражданское судостроение "всегда было вторичным", однако если страна не начнет развивать это направление, "мы и дальше проиграем".

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