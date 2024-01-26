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Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает развиваться

18:41
  • пятница
  • 26 января 2024

Ей впервые удалось сделать кувырок

В Московском зоопарке панда Катюша продолжает радовать своих поклонников новыми достижениями.

В пятницу ей впервые удалось сделать кувырок. Пока мама Дин Дин отлучилась по своим делам, дочка решила заняться физическими упражнениями. Она опустила голову между передними лапами, оттолкнулась задними от стены и... повалилась на бок.

А накануне Катюша сделала попытку форсировать порог экспозиционного вольера. Правда, перейти туда в итоге так и не решилась.

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