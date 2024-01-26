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Минобороны России назвало потери ВСУ за неделю

18:17
  • пятница
  • 26 января 2024

Еще 35 бойцов ВСУ сдались в плен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю с 20 по 26 января потеряли свыше 5800 военнослужащих. Такие сведения в пятницу, 26 января, приводит российское Министерство обороны.

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Ведомство уточнило, что потери ВСУ на купянском направлении за указанный период составили свыше 740 военнослужащих, на краснолиманском направлении противник лишился более 1570 человек.

Противник потерял более 1960 бойцов на донецком направлении и до 745 военнослужащих — на южнодонецком направлении. На запорожском направлении потери ВСУ превысили 450 человек, на херсонском — 335.

Кроме того, в течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек — на краснолиманском направлении, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Западные страны, поддерживающие Украину в ее конфликте с Россией, не ограничиваются поставками вооружений и финансовыми вливаниями — они также готовят украинских военных.

Представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что Вашингтон и десятки стран-союзниц подготовили 118 тысяч украинских военных с начала СВО, причем больше всего боевиков натренировали Соединенные Штаты и ФРГ.

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