Киеву нечем оправдать теракт, в котором погибли украинские пленные

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица проигнорировал заседание Совета безопасности всемирной организации по инциденту со сбитым Ил-76, чтобы не потерять лицо. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Как написал российский дипломат в своем Telegram-канале, что у многих возник вопрос, "где же традиционно паясничающий в зале Совбеза постпред киевского режима пан Кислица, который накануне отметился очередным омерзительным постом в соцсетях с завуалированными угрозами в адрес Сергея Викторовича Лаврова".

Я вам отвечу: он был замечен нами сразу после заседания в кулуарах ООН, любезничающим со своими западными кураторами. То есть с учетом, мягко говоря, топорной и неубедительной контраргументации, которую успел за это время придумать режим Зеленского по поводу своей роли в уничтожении своих же граждан, а также улик, прямо указывающих на ответственность Киева, он попросту решил не идти на заседание, дабы публично "не терять лицо".

В России тем временем продолжается расследование уголовного дела о террористическом акте по факту крушения Ил-76. В СКР рассказали, что на отдельных частях тел погибших украинцев обнаружены татуировки, подобные тем, что фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России).

Обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что Украина "заматывает" тему уничтожения Ил-76 в ожидании, пока она уйдет с первых полос.

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