Москвичей пригласили на новый вебинар проекта "Перезвони сам"

Специалисты расскажут, как защитить свои персональные данные и сбережения от мошенников

В рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам" состоится вебинар "Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей". Проведут его представители Главного управления МВД России по городу Москве и эксперты столичного Департамента информационных технологий.

В ходе вебинара участники узнают истории людей, которые стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Специалисты расскажут, как защитить свои персональные данные и сбережения и вовремя распознать злоумышленников.

Встреча состоится по предварительной регистрации 29 января в 11:00 по адресу: Вознесенский переулок, дом 22. Онлайн-трансляция будет доступна для всех желающих в социальной сети "ВКонтакте".

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